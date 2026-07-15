L'oleodotto tra Iraq e Siria è stato utilizzato come alternativa al passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz per il trasporto del gas. Gli Stati Uniti hanno pianificato di puntare su questa rotta per aggirare le restrizioni e le tensioni nella zona dello stretto. Tuttavia, l'uso di questa via presenta difficoltà pratiche e logistiche e non è stato ancora stabilito se sarà una soluzione definitiva. La situazione rimane instabile e soggetta a sviluppi.

Non si placa la tensione sullo Stretto di Hormuz, tra attacchi iraniani alle petroliere e blocchi navali imposti dagli Stati Uniti. Nel giro di una settimana si è tornati alla paralisi del corridoio marittimo attraverso cui passa una quota rilevante del petrolio destinato ai mercati internazionali. È in questo scenario che Washington starebbe rivalutando una soluzione rimasta per anni nel cassetto. Il piano è quello di riattivare l'oleodotto che collega l'Iraq alla Siria per portare il greggio direttamente sulle coste del Mediterraneo, aggirando il Golfo Persico. L'idea, rilanciata da Bloomberg, riporterebbe in funzione una storica infrastruttura energetica oggi inutilizzata, con l'obiettivo di garantire una rotta alternativa in caso di nuove crisi nell'area. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - L'oleodotto tra Iraq e Siria, ecco la rotta alternativa a Hormuz per il gas: il piano Usa per aggirare lo Stretto (ma non sarà facile)

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Avoiding Strait of Hormuz

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Temi più discussi: Gli Stati Uniti sostengono gli sforzi per ripristinare l'oleodotto tra Iraq e Siria, riferisce un funzionario statunitense; Crisi di Hormuz, l'Iraq pronto a riaprire il corridoio terrestre via Siria per il petrolio; Gli USA avanzano trattative su un oleodotto Iraq-Siria per aggirare Hormuz; Qual è lo scopo del ripristino dell'oleodotto tra Iraq e Siria da parte degli Stati Uniti?.

La Corte d'Appello di Parigi ha convalidato la decisione arbitrale che condanna la Turchia a pagare all'Iraq 1 miliardo e 471 milioni di dollari di risarcimento con l'accusa di trasporto irregolare di petrolio nell'oleodotto. reddit

#RelataRefero Per aggirare lo Stretto di #Hormuz gli #USA di #Trump vorrebbero riattivare l’oleodotto #Kirkuk- #Baniyas. Una scelta azzardata, sia perché attaccabile da droni e missili dell' #Iran, sia perché attraversa zone di musulmani sciiti. analisidifesa.it/ x.com

Gli USA avanzano trattative su un oleodotto Iraq-Siria per aggirare HormuzAvviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... it.investing.com

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