Lo Stretto di Hormuz è una stretta di mare lunga circa 60 chilometri e larga al massimo 38, situata tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman. È considerato un punto strategico per il traffico marittimo mondiale, poiché una grande quantità di petrolio passa attraverso questa via. La sua posizione lo rende un passaggio chiave per le rotte commerciali e un elemento centrale nelle dinamiche geopolitiche della regione.

Lo Stretto di Hormuz è una striscia di mare lunga 33 miglia nautiche e larga, nel suo punto più stretto, 21. Ogni giorno vi transitano circa 21 milioni di barili di greggio e condensati e circa 6 miliardi di piedi cubi di gas naturale liquefatto: un quinto della domanda mondiale di petrolio e quasi un quinto del commercio globale di gas naturale liquefatto, secondo l’Energy Information Administration statunitense. Quando un comandante della Marina iraniana minaccia periodicamente di poterlo chiudere «in venti minuti», il prezzo del Brent reagisce in poche ore. La ragione è geografica: ognuno di quei ventuno milioni di barili dovrebbe trovare, per uscire dal Golfo Persico, una strada che passi altrove.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Lo Stretto di Hormuz è il collo di bottiglia che non si può aggirare

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The $100B Canal That Could Break the Strait of Hormuz — Even Engineers Call It Impossible

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