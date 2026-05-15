L' oleodotto degli Emirati che aggirerà lo Stretto di Hormuz

Da today.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro la fine dell’anno, potrebbe essere operativo un nuovo oleodotto degli Emirati che offrirà una via alternativa allo Stretto di Hormuz per il trasporto di petrolio. Questo progetto mira a diversificare le rotte di esportazione del greggio, riducendo la dipendenza dal passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz, un punto di passaggio strategico molto trafficato. La realizzazione dell’opera rappresenta un elemento importante per le rotte energetiche nella regione.

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Entro la fine del prossimo anno potrebbe entrare in funzione un oleodotto in grado di fornire una rotta alternativa allo Stretto di Hormuz. Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato che il nuovo oleodotto East-West di Adnoc, la compagnia petrolifera nazionale, dovrebbe essere completato entro la. 🔗 Leggi su Today.it

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