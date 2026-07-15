Il ritorno a casa. Un amore che attende decenni. Un’uomo che affronta un viaggio per tornare a casa dalla sua famiglia. Come fa l’Odissea a non essere il terreno e la storia perfetta per un regista come Christopher Nolan? I presupposti e gli stilemi che hanno accompagnato la cinematografia di stampo nolaniano ci sono tutti, da Memento in poi. Il viaggio, l’amore, una donna da ritrovare: tutti topoi che il regista britannico non ha mai nascosto e ha sempre affrontato. Ed è anche per questo (al di là del nome di Nolan alla regia) che The Odyssey era ed è così atteso. Il mito fondativo della cultura mediterranea riproposto e rivisto dagli occhi di un regista inglese dalla forte impronta statunitense, con tutto ciò che questo ne consegue. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Odissea e il mito fondativo della cultura mediterranea visto dagli occhi di Hollywood

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Festival della cultura mediterranea a Imperia 2026A Imperia si svolge il Festival della Cultura Mediterranea 2026, con una tappa dedicata ai fumetti.

L’Odissea. Hollywood punta su Omero per salvare il cinemaIl regista Christopher Nolan ha annunciato un progetto cinematografico ispirato all’Odissea di Omero, risalente a circa tremila anni fa.

Temi più discussi: Christopher Nolan riscrive il mito: tutto quello che c'è da sapere sul film Odissea; Non era Itaca il regno di Ulisse nell'Odissea: ecco dove si trova davvero il luogo-metafora del ritorno a casa di Omero; L'Odissea ispira le vacanze dell'estate 2026; Aspettando L'Odissea, gli attori che hanno interpretato Ulisse prima di Matt Damon. FOTO.

Sfida? Il pubblico contemporaneo non ha mai letto l'Odissea? O forse proprio perché la conosce, va convinto a comprare il biglietto, visti i personaggi improbabili? Che a farlo, poi, sia proprio chi da anni fa cultura in TV con la Storia e il Mito, è a dir poco delud x.com

Odissea, Ulisse è sbarcato a Gaeta? Il giallo dell'acropoli perduta e l'incredibile mappa di pietraEsiste un luogo nel Lazio meridionale dove il mito smette di essere una favola per farsi pietra, calcoli ingegneristici e archeologia. Quel luogo è Gaeta. E se le cose stessero davvero ... ilmattino.it

Tra cinema e mito: L’Odissea di Nolan conquista perché ognuno vive la propriaIl regista più visionario, Christopher Nolan. Il cast più Stellare, da Matt Damon a Zendaya. D’accordo. Ma se il kolossal ispirato al poema omerico è il film dell’anno, la ragione è un’altra: Ulisse è ... msn.com

Ci sono dei Classici con maghi e magia? reddit