L’Odissea Hollywood punta su Omero per salvare il cinema

Il regista Christopher Nolan ha annunciato un progetto cinematografico ispirato all’Odissea di Omero, risalente a circa tremila anni fa. La scelta di utilizzare questa storia antica mira a rappresentare il futuro del cinema. Nolan ha dichiarato che il film si concentrerà sul viaggio epico, simbolo di molte narrazioni successive. La produzione si inserisce in un momento di rinnovamento per l’industria cinematografica, che cerca nuove vie di narrazione.

Roma, 11 luglio 2026 – Per raccontare il futuro del cinema, Christopher Nolan ha scelto una storia che ha quasi tremila anni. Non una saga nata attorno a un tavolo di Hollywood, ma il viaggio che contiene quasi tutti i viaggi venuti dopo. L’Odissea, in uscita il 17 luglio, porta sul grande schermo Ulisse e, insieme a lui, una delle scommesse più ambiziose del cinema contemporaneo: trasformare il poema di Omero in un evento pensato per la sala, proprio mentre immagini e storie vengono consumate sempre più spesso su piattaforme e smartphone. Dopo Oppenheimer, Nolan torna a puntare sul cinema come esperienza collettiva, quasi rituale. Matt Damon interpreta Ulisse, affiancato da Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong’o e Charlize Theron. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Odissea | Nuovo Trailer Ufficiale (Universal Pictures) - HD

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