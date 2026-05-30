festival della cultura mediterranea a imperia 2026

Festival della Cultura Mediterranea: la tappa di Imperia accoglie il Graphic Novel “1970. La Rivolta di Reggio Calabria”. Dal 29 al 31 maggio 2026, Imperia diventa crocevia di dialoghi, libri e identità con la nuova edizione della Fiera del Libro, ospitata tra Via Cascione e Via XX Settembre, nel cuore di Porto Maurizio. All’interno dell’evento figura anche figura il fumetto “ 1970. La Rivolta di Reggio Calabria ”, edito da Laruffa Editore e firmato a quattro mani dalla giornalista e architetto reggina Antonella Postorino e dall’illustratore napoletano Marco Barone. Un racconto visivo e civile che attraversa il Mediterraneo. L’opera, che intreccia parola e immagine per restituire la memoria di una stagione complessa della storia calabrese, prosegue così il suo viaggio nelle principali rassegne culturali italiane. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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