Festival della cultura mediterranea a Imperia 2026
A Imperia si svolge il Festival della Cultura Mediterranea 2026, con una tappa dedicata ai fumetti. In questa occasione, viene esposto il graphic novel “1970. La Rivolta di Reggio Calabria”. La presenza dell’opera si inserisce nel programma del festival, che si concentra sulle espressioni artistiche legate alla regione mediterranea. La mostra rimarrà aperta durante l’intera durata dell’evento.
Festival della Cultura Mediterranea: la tappa di Imperia accoglie il Graphic Novel “1970. La Rivolta di Reggio Calabria”. Dal 29 al 31 maggio 2026, Imperia diventa crocevia di dialoghi, libri e identità con la nuova edizione della Fiera del Libro, ospitata tra Via Cascione e Via XX Settembre, nel cuore di Porto Maurizio. All’interno dell’evento figura anche figura il fumetto “ 1970. La Rivolta di Reggio Calabria ”, edito da Laruffa Editore e firmato a quattro mani dalla giornalista e architetto reggina Antonella Postorino e dall’illustratore napoletano Marco Barone. Un racconto visivo e civile che attraversa il Mediterraneo. L’opera, che intreccia parola e immagine per restituire la memoria di una stagione complessa della storia calabrese, prosegue così il suo viaggio nelle principali rassegne culturali italiane. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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