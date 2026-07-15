Domani uscirà il nuovo film di Christopher Nolan, descritto come un viaggio epico e misterioso. Il film è ispirato a cinque romanzi e vede cinque protagonisti principali. La pellicola sarà disponibile nelle sale cinematografiche di tutto il paese. La data di uscita è prevista per il 16 luglio.

Il countdown sta per terminare. Domani, 16 luglio, il nuovo, misterioso ed epico viaggio di Christopher Nolan arriverà finalmente nelle sale italiane. Sappiamo già che The Odyssey poggerà sulle fondamenta del poema fondativo di Omero, ma se c’è una cosa che il regista di Inception e Interstellar ci ha insegnato, è che le sue storie sono labirinti mentali, riflessioni sul tempo e discese nella mente umana. Per prepararci al film dell’anno, abbiamo quindi deciso di esplorare questi temi attraverso la grande letteratura. Abbiamo tolto di mezzo i poemi epici e la mitologia greca per scovare cinque grandi romanzi che catturano l’anima di questo cast stellare. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - L’ODISSEA di Nolan: 5 romanzi per 5 grandi protagonisti

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LOdissea di Nolan non mi Convince PER NIENTE

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