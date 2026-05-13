Il nuovo trailer del prossimo film di Christopher Nolan, l' Odissea, ha riacceso il dibattito sui miti classici e i supereroi moderni. Ma dentro la conversazione c’entrano anche Tom Holland, una data di uscita vicinissima a quella di Spider-Man: Brand New Day e quella sensazione sempre più forte che Hollywood stia cercando disperatamente il suo prossimo “Barbenheimer” per l'estate 2026. Così, mentre online tutti parlano di Omero e blockbuster epici, qualcuno ha già trovato il nome perfetto per questo strano incrocio tra cinema d’autore e cultura pop: “Hollandyssey”. Il trailer di Odissea e il nuovo possibile “Barbenheimer”. Appena uscito il primo trailer di Odissea, internet ha fatto esattamente quello che ci si aspettava: trasformare immediatamente il film in un evento su cui dibattere (e, a volte, litigare ).🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Cosa c’entra l'Odissea di Nolan con Spider-Man?

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AVATAR 3 ed il PRIMO TRAILER di AVENGERS DOOMSDAY Talkshow

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Cosa ne pensi della scelta di Nolan per la traduzione dell'Odissea? reddit

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