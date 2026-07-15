La grande attesa per l’ultima fatica di Christopher Nolan sta per giungere al termine. Odissea ‘, uscirà’ nelle sale italiane domani e – come sempre capita per le opere del regista – non sono mancate le polemiche. Le scelte del cineasta inglese sono state messe sotto la lente d’ingrandimento dai fan, che ben prima del rilascio del primo trailer si sono dimostrati preoccupati per l’adattamento dell’opera di Omero, soprattutto per quanto riguarda la scelta del cast e la correttezza del lessico usato dai personaggi. Le critiche feroci al regista. Ma alcune delle critiche più feroci – specie in Spagna e Inghilterra – si sono concentrate anche sulle location scelte da Nolan per la sua opera, scatenando una serie di polemiche e proteste da parte di attivisti e cittadini del Sahara Occiden tale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Odissea di Christopher Nolan diventa un caso politico, tra il set scelto in Africa e i silenzi sulle repressioni sahariane

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L'Odissea di Christopher Nolan: recensione in anteprima esclusiva

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