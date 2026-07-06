Tom Holland nel panico sul set di Odissea | perché Christopher Nolan continuava a fermare la scena
Durante le riprese di Odissea, Tom Holland ha vissuto momenti di difficoltà a causa delle continue interruzioni da parte del regista, Christopher Nolan. L’attore ha spiegato di aver trovato complicato mantenere la concentrazione mentre Nolan fermava più volte le scene. Le riprese sono durate più del previsto, con diverse pause e riprese multiple. Holland ha riferito di aver affrontato una giornata intensa e faticosa, senza dettagli specifici sulle motivazioni delle interruzioni.
Il primo giorno sul set di Odissea non è stato affatto semplice per Tom Holland. L’attore britannico ha raccontato di aver vissuto momenti di forte insicurezza durante le riprese del nuovo film di Christopher Nolan, arrivando persino a convincersi che il regista non fosse soddisfatto della sua interpretazione a causa dei continui “stop” che interrompevano una delle scene più importanti del suo personaggio. In un’intervista concessa a Fandango, Holland ha ricordato di essere impegnato in una sequenza fondamentale per l’arco narrativo di Telemaco, il figlio di Odisseo. Durante le riprese, però, Nolan interrompeva continuamente la scena, lasciando l’attore sempre più confuso e convinto di stare sbagliando qualcosa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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