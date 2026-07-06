Tom Holland nel panico sul set di Odissea | perché Christopher Nolan continuava a fermare la scena

Notizia in breve

Durante le riprese di Odissea, Tom Holland ha vissuto momenti di difficoltà a causa delle continue interruzioni da parte del regista, Christopher Nolan. L’attore ha spiegato di aver trovato complicato mantenere la concentrazione mentre Nolan fermava più volte le scene. Le riprese sono durate più del previsto, con diverse pause e riprese multiple. Holland ha riferito di aver affrontato una giornata intensa e faticosa, senza dettagli specifici sulle motivazioni delle interruzioni.