Durante le riprese di Odissea, Tom Holland ha raccontato di aver temuto di aver deluso il regista Christopher Nolan, che continuava a tagliare le scene. Holland, noto per aver interpretato ruoli in blockbuster, ha descritto la sensazione di insicurezza nel lavorare con un regista di grande esperienza. Nessun dettaglio è stato fornito sulle scene eliminate o sul motivo dei tagli, né sono state rivelate altre reazioni del cast o della produzione.

Anche chi ha alle spalle blockbuster da miliardi di dollari può ritrovarsi assalito dai dubbi davanti a un regista del calibro di Christopher Nolan. È quanto accaduto a Tom Holland, che ha ricordato un episodio avvenuto durante il suo debutto sul set di Odissea. Il primo giorno di riprese di Odissea è stato più stressante del previsto per Tom Holland. L'attore ha raccontato di aver interpretato male i continui stop di Christopher Nolan, convincendosi che il regista fosse insoddisfatto della sua prova. La spiegazione, però, era molto più semplice. "Perché continua a fermarci?": il malinteso nato sul set Il problema, almeno all'apparenza, sembrava riguardare la recitazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea, Tom Holland temeva di aver deluso Christopher Nolan sul set: "Continuava a tagliare"

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Anne Hathaway and Tom Holland in The Odyssey and working with Christopher Nolan

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