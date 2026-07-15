Lo stretto di Hormuz resterà chiuso fino a che non cesseranno le aggressioni Usa

Lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando non si fermeranno le azioni ritenute aggressive degli Stati Uniti. La decisione è stata comunicata dal Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell’Iran, che ha annunciato il blocco attraverso la televisione di Stato. La dichiarazione specifica che il divieto sarà mantenuto fino alla cessazione di tali atti. Non sono stati forniti dettagli sui tempi previsti per la riapertura.

Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell’Iran (Irgc) ha annunciato che lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino alla fine degli «atti di aggressione» statunitensi, secondo una dichiarazione trasmessa dalla televisione di Stato iraniana Irib. Negli ultimi giorni Washington ha lanciato una serie di attacchi contro l’Iran e ha ripreso il blocco dei suoi porti. L’Irgc ha anche dichiarato di aver colpito alcune installazioni utilizzate dalla Quinta flotta statunitense in Bahrein. Nonostante il blocco dello stretto, Trump non è comunque intenzionato a cessare gli attacchi contro Teheran: «Continueranno finché non dirò basta. L’energia la lascerò per ultima. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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LO STRETTO DI HORMUZ RESTERÀ CHIUSO FINO AL 2027 — ECCO COSA SIGNIFICA PER NOI

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