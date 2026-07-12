Iran colpisce due navi che tentavano di attraversare Hormuz | Stretto chiuso fino a nuovo ordine Gli Usa rispondono con nuovi raid

Il Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile che cercava di attraversare lo Stretto di Hormuz. La comunicazione ufficiale annuncia che lo stretto rimarrà chiuso fino a nuovo ordine. Gli Stati Uniti hanno risposto con nuovi raid nella zona, secondo fonti americane. Nessun dettaglio su eventuali danni o vittime è stato fornito. La tensione tra le parti si mantiene alta dopo l’attacco.

Il Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile che tentava di attraversare lo Stretto di Hormuz. Lo riporta Axios, citando fonti americane. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni. “È colonizzazione, una sola centrale consuma come 500mila famiglie”: la prima manifestazione contro i data center in Lombardia L’ex consigliere comunale del Vicentino passato dal Pd a Vannacci: “Mi piace la remigrazione. Gestivo un sexy shop, non vedo molte differenze tra etero e gay” (Adnkronos) - Quegli anni d’oro scintillanti sono planati su San Siro. E hanno fatto cantare a squarciagola anche Milano, in un lungo flashback proiettato agli anni Novanta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Iran, apocalisse su Teheran: il nuovo attacco di USA e Israele

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