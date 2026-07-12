L'Iran ha dichiarato lo stretto di Hormuz chiuso fino a nuovo ordine dopo aver colpito due navi che tentavano di attraversarlo. Nella notte, le forze armate statunitensi hanno effettuato cinque raid nella provincia di Bushehr, nel sud dell'Iran, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana Irna e ripreso da Al Jazeera. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni.

Le forze armate statunitensi hanno colpito nella notte cinque città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna, ripresa da Al Jazeera, citando un funzionario locale. Secondo la ricostruzione, gli attacchi hanno interessato le città di Asaluyeh, Dir, Bushehr, Dashti e Tangestan, in una delle province strategicamente più rilevanti dell’Iran per la presenza di infrastrutture energetiche e della centrale nucleare di Bushehr. La provincia era già stata ripetutamente presa di mira negli ultimi giorni nel contesto dell’escalation militare. Secondo le autorità iraniane, raid precedenti avrebbero distrutto infrastrutture civili, comprese aree situate nelle vicinanze della centrale nucleare di Bushehr. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Iran colpisce due navi che tentavano di attraversare Hormuz: “Stretto chiuso fino a nuovo ordine”. Nuovi raid Usa

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Iran colpisce paesi golfo e Hormuz. Fregata italiana a Cipro

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