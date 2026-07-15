È stata presentata una mostra dedicata alla Fluid Art di Évicu Világa, caratterizzata dall’espressione libera delle emozioni. L’artista utilizza questa tecnica per trasmettere la spontaneità e l’impulsività, permettendo alla sua parte più profonda di emergere senza restrizioni. La mostra si concentra su opere che riflettono un processo creativo basato sull’assenza di schemi e sulla libertà espressiva. La tecnica utilizzata mira a catturare il flusso naturale delle emozioni, senza filtri o condizionamenti.

A volte l’arte ha bisogno di essere il mezzo attraverso il quale un autore racconta la parte più spontanea di sé, quella che non riesce a restare all’interno di uno schema narrativo ed esecutivo perché il farlo impedirebbe all’impulsività, e dunque al sentire più profondo, di fuoriuscire priva di qualsiasi condizionamento. La tecnica più affine a questo tipo di esigenza è sicuramente quella in cui viene abbandonata la forma e si approda all’accezione più emotiva dell’astrattismo nella quale ogni riferimento al reale viene annullato per lasciare spazio al puro cromatismo, alla voce spontanea di quelle energie sottili che sembrano svelarsi esattamente in virtù della totale assenza di riferimento a cui la razionalità possa appigliarsi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Lo scorrere libero delle emozioni come base espressiva della Fluid Art di Évicu Világa

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