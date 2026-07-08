La diciottesima edizione dell’Arena delle balle di paglia di Primola è iniziata questa sera a Cotignola, nel punto di incontro tra il fiume Senio e il Canale emiliano romagnolo. La manifestazione presenta installazioni di land art realizzate con balle di paglia, creando uno spazio dedicato alle opere artistiche all’aperto.

Prende il via questa sera, a Cotignola, la diciottesima edizione dell’ Arena delle balle di paglia di Primola, l’atteso festival che si tiene nel punto in cui il fiume Senio incrocia il Canale emiliano romagnolo. Il tema scelto per quest’anno è ‘ Esperanza. Che ci salvi la paglia nella valle degli orsi di fiume’. Il debutto odierno è interamente dedicato al ‘Gnit’, un’occasione per scoprire le installazioni di land art che caratterizzano la golena: tra le opere visibili ci sono l’Orso di Fiume, la Nave Esperanza del Senio e la casa di Bruno sull’albero. Ad aprire il programma, alle 19,15, sarà l’itinerario in bicicletta ‘Miraggi’, in partenza da via Zanzi 28, che propone un viaggio tra i ricordi e le case abbandonate della campagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Apre l’Arena delle balle di paglia. Spazio alle creazioni della land art

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