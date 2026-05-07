Nella città di Brescia si sono riunite diverse persone per ricordare Evaristo Beccalossi, ex calciatore noto per aver giocato nell’Inter. Beccalossi, che aveva quasi 70 anni, è deceduto e il suo funerale ha visto la partecipazione di compagni di squadra, rappresentanti istituzionali e altri cittadini. La sua morte ha suscitato un grande affetto tra chi lo ha conosciuto e apprezzato durante la carriera e nella vita.

Brescia – Compagni di squadra, istituzioni, tanta gente. Tutti a rendere omaggio a Evaristo Beccalossi, bandiera dell’Inter, spentosi nella sua Brescia a quasi 70 anni. Li avrebbe compiuti, il 12 maggio, ma da un anno le sue condizioni di salute erano critiche. https:www.ilgiorno.itcronacamorto-evaristo-beccalossi-inter-brescia-w82fa34y È morto nella notte tra martedì e mercoledì in clinica Poliambulanza a Brescia, dove era ricoverato. Accanto a lui, come sempre, la moglie Danila e la figlia, Nagaja. Nell’obitorio della Poliambulanza, sin dalle prime ore di ieri pomeriggio, è iniziato il via vai di persone, arrivate a rendere omaggio al calciatore.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La morte di Evaristo Beccalossi, Brescia abbraccia il suo talento libero: “Donavi emozioni”

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