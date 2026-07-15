Oggi si svolge l’undicesima tappa del Tour de France 2026, la penultima prima della pausa. La frazione, che supera la metà della corsa, coinvolge i velocisti e si svolge su un percorso ancora da definire. La tappa viene seguita in diretta, con aggiornamenti su eventuali scatti e cambi di leadership. La gara si svolge nel rispetto del calendario ufficiale, che prevede anche momenti di classifica generale e di specialità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ undicesima tappa del Tour de France 2026, con questa frazione si supera la metà della Grand Boucle che quest’anno giunge alla sua 113esima edizione. Il percorso misura 161.3 km, con partenza da Vichy e arrivo Nevers. La tappa prevede 1400 metri di dislivello e prospetta probabilmente una volata. Al km 27.8 è presente il traguardo intermedio di Saint-Pourçain-Sur-Sioule, che potrebbe aprire la lotta dei velocisti nel caso si arrivi ancora a gruppo compatto. Qualche km dopo inizierà poi il GPM di Côte de Billonnière (1 km al 5.8% medio, quarta categoria). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: nuova occasione per i velocisti

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Tour de France 2026 Stage 8 Highlights

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