LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto tutto pronto per la volata

A cinque chilometri dal traguardo, il gruppo si mantiene compatto con Liv AlUla, Fenix Premier-Tech e Movistar in testa. La corsa prosegue verso la volata finale, con tutti i ciclisti pronti a scattare. La situazione rimane stabile, nessun tentativo di fuga evidente, e i corridori si preparano a scattare negli ultimi metri per la vittoria di tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.52 5 km al traguardo. In testa al gruppo Liv AlUla, Fenix Premier-Tech e Movistar. 17.50 Oggi saranno neutralizzati gli ultimi 3 km di tappa. 17.48 La Ef è una delle squadre in testa al gruppo, il team potrebbe provare un’azione negli ultimi km. 17.47 10 km al traguardo, il gruppo sta rientrando su Serena. 17.45 Si stanno riorganizzando le squadre delle velociste, diminuisce il vantaggio di Serena. 17.42 Le prime cinque tappe sono state vinte dall’Italia o dai Paesi Bassi, vedremo se oggi si aggiungerà un’altra nazione. 17.39 Al gruppo potrebbe far comodo tenere un’atleta a questa distanza, in modo che nessuna provi un nuovo attacco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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