CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 La neutralizzazione è prevista oggi negli ultimi 5 km. 14.58 10 km al traguardo. 14.55 Velocità in gruppo che è ancora controllata, questa situazione cambierà tra qualche km. 14.52 Riprese le fuggitive, gruppo compatto. 14.49 Iniziano a formarsi i treni delle velociste, Lidl Trek, Movistar e Picnic PostNL in testa al gruppo. 14.46 E’ di 30? il vantaggio rimasto alle tre fuggitive. 14.43 Mancano meno di 20 km al termine della frazione. 14.40 E’ sceso sotto il minuto il vantaggio delle tre battistrada. 14.37 Inizia la rimonta del gruppo, Movistar e Lidl Trek nelle prime posizioni. 14.34 Mavi García (UAE Team ADQ) è l’atleta più anziana in corsa, con 42 anni e 128 giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto, tutto pronto per la volata

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Giro d'Italia femminile 2026 - (Chilometro zero P. 51)

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