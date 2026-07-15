LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | frazione prevalentemente pianeggiante chance per i velocisti?

La tappa di oggi del Tour de France 2026 si svolge tra Vichy e Nevers, con un percorso prevalentemente pianeggiante. La frazione rappresenta la metà del percorso totale della 113esima edizione della corsa. La tappa offre probabilmente opportunità ai velocisti, viste le caratteristiche del tracciato. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale durante la corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.38 Con questa frazione, con partenza a Vichy e arrivo a Nevers, si supera la metà della Grande Boucle che quest’anno giunge alla sua 113esima edizione. 13.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’undicesima tappa del Tour de France 2026. I corridori cominceranno il tratto di trasferimento fra 15 minuti, mentre la partenza ufficiale verrà data alle 14.05. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ undicesima tappa del Tour de France 2026, con questa frazione si supera la metà della Grand Boucle che quest’anno giunge alla sua 113esima edizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tour de France 2026 Stage 10 Preview: Breakaway Chaos

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