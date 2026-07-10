La settima tappa del Tour de France 2026 si svolge oggi tra Hagetmau e Bordeaux, con una lunghezza di 175 chilometri. La corsa vede protagonisti i velocisti, che tornano in scena dopo le tappe precedenti. È prevista una giornata di gara con arrivo nel capoluogo regionale, dove i corridori si sfideranno su un percorso pianeggiante. La tappa è seguita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Tour de France 2026. Spazio alla Hagetmau-Bordeaux, frazione che misura 175.1 km e che vedrà con ogni probabilità gli sprinter tornare a darsi battaglia dopo la faticosa giornata caratterizzata dalle scalate del Col d’Aspin e del Tourmalet. Appuntamento alle 13.15 con la partenza ufficiale, coon l’arrivo previsto tra le 17.15 e le 17.35. Una delle tappe più semplici dal punto di vista altimetrico dell’edizione 2026. Ad eccezione di qualche strappetto che animerà l’inizio frazione, gran parte del percorso sarà pianeggiante. Poche le difficoltà anche per quel che riguarda la planimetria, con i protagonisti della Grande Boucle che attraverseranno ampi rettilinei. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tornano in scena i velocisti

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