LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 45 km alla conclusione le squadre dei velocisti controllano i fuggitivi
A 45 chilometri dalla fine del Tour de France 2026, le squadre dei velocisti stanno controllando i fuggitivi. Durante la tappa, il francese Alaphilippe ha mollato il colpo su una salita, apparendo in difficoltà e mai in forma durante questa edizione. La corsa prosegue con i corridori ancora in lotta per la vittoria di tappa e la classifica generale. La situazione rimane aperta, mentre le squadre di vertice cercano di organizzare gli ultimi attacchi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.32 Molla il colpo Alaphilippe su questa ascesa, il francese non è mai sembrato in condizione in questo Tour. 16.31 Inizia la Côte de Billy Chevannes (1.4 km al 5% medio, quarta categoria). 16.30 40 km al termine della frazione. 16.27 Leggero vento in corsa, che arriva sui corridori da sinistra verso destra. 16.24 La fuga ha 1? di vantaggio sul gruppo. 16.21 In gruppo continuano a tirare NSN di Girmay, Soudal Quick-Step di Merlier e XDS Astana di Kanter. 16.18 Foratura per Egan Bernal, che ieri ha perso la decima posizione della generale. 16.16 50 km al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.
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