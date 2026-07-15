LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 45 km alla conclusione le squadre dei velocisti controllano i fuggitivi

Notizia in breve

A 45 chilometri dalla fine del Tour de France 2026, le squadre dei velocisti stanno controllando i fuggitivi. Durante la tappa, il francese Alaphilippe ha mollato il colpo su una salita, apparendo in difficoltà e mai in forma durante questa edizione. La corsa prosegue con i corridori ancora in lotta per la vittoria di tappa e la classifica generale. La situazione rimane aperta, mentre le squadre di vertice cercano di organizzare gli ultimi attacchi.