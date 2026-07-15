LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 100 km al traguardo Le squadre dei velocisti tengono sotto controllo la fuga
Oggi, nella tappa di 100 km del Tour de France 2026, le squadre dei velocisti stanno controllando la fuga dei quattro attaccanti, che al momento hanno un vantaggio di 1 minuto e 25 secondi. Il gruppo principale mantiene un ritmo stabile, impedendo ai battistrada di allungare ulteriormente. La classifica generale mostra ancora la stessa distanza tra i fuggitivi e il resto dei ciclisti. La corsa prosegue con il gruppo che cerca di recuperare terreno.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.30 Il vantaggio dei quattro uomini al comando è di 1’25”. Il gruppo continua a mantenere lo stesso ritmo della fuga non permettendo ai battistrada di prendere il largo. 15.27 90 km al traguardo! 15.24 Anche la sede del traguardo di oggi, la città di Nevers, si è tinta più volte d’azzurro in passato. Nell’ultimo arrivo del Tour de France in questa località, nel 2005, il vincitore della volata fu Alessandro Petacchi. Anche nel 1986 vinse in questa località un italiano, Guido Bontempi trionfò nella cronometro con partenza a Clermond-Ferrand. 15.21 La tappa di oggi rievoca grandi ricordi per il ciclismo azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 10 Highlights
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