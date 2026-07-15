LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 100 km al traguardo Le squadre dei velocisti tengono sotto controllo la fuga

Notizia in breve

Oggi, nella tappa di 100 km del Tour de France 2026, le squadre dei velocisti stanno controllando la fuga dei quattro attaccanti, che al momento hanno un vantaggio di 1 minuto e 25 secondi. Il gruppo principale mantiene un ritmo stabile, impedendo ai battistrada di allungare ulteriormente. La classifica generale mostra ancora la stessa distanza tra i fuggitivi e il resto dei ciclisti. La corsa prosegue con il gruppo che cerca di recuperare terreno.