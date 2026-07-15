Durante la settima tappa del Tour de France 2026, quattro corridori sono rimasti in testa, mentre le squadre degli sprinter hanno ridotto il margine di vantaggio. Nel frattempo, Søren Wærenskjold della Uno-X Mobility, secondo nel finale alle spalle di Merlier, si è fermato per alcuni minuti vicino alla vettura medica. La corsa prosegue con un gruppo compatto, mentre la classifica generale si mantiene stabile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.43 Il velocista della Uno-X Mobility Søren Wærenskjold, secondo dietro Merlier nella settima tappa, si è recato per qualche minuto al fianco della macchina dell’assistenza medica. Il norvegese è caduto ieri nella stessa curva di Pidcock ed evidentemente non ha ancora ripreso a pieno. Vedremo se sarà capace di fare la volata di gruppo lo sprinter del team Uno-X. 15.40 80 km al traguardo di Nevers! 15.38 Foratura anche per Filippo Ganna e Bruno Armirail. 15.36 In testa al gruppo a tirare sono sempre le stesse squadre. L’Astana per Max Kanter, la NSN per Biniam Girmay e la Soudal Quick-Step per Tim Merlier. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 4 fuggitivi in testa, le squadre degli sprinter lasciano poco spazio

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Tour de France 2026 Stage 4 Highlights

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