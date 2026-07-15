LIVE Tour de France | 11ª tappa 161,3 km da Vichy a Nevers Occasione per i velocisti

Notizia in breve

La 11ª tappa del Tour de France si è disputata su un percorso di 161,3 chilometri da Vichy a Nevers. La corsa ha visto la presenza di diversi velocisti, con Tadej Pogacar che ha concluso in 36 ore, 15 minuti e 2 secondi. Jonas Vingegaard ha terminato a circa tre minuti e 36 secondi di distanza. La gara si è svolta con un finale dedicato ai velocisti, senza variazioni significative in classifica.