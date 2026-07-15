LIVE Tour de France | 11ª tappa 161,3 km da Vichy a Nevers Occasione per i velocisti
La 11ª tappa del Tour de France si è disputata su un percorso di 161,3 chilometri da Vichy a Nevers. La corsa ha visto la presenza di diversi velocisti, con Tadej Pogacar che ha concluso in 36 ore, 15 minuti e 2 secondi. Jonas Vingegaard ha terminato a circa tre minuti e 36 secondi di distanza. La gara si è svolta con un finale dedicato ai velocisti, senza variazioni significative in classifica.
Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG): 36h15'02"Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike): +3'36"Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe): +4'06"Juan Ayuso (Lidl Trek): +4'22"Paul Seixas (Decathlon CMA CGM): +4'35"Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe): +4'44"Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG): +5'08"Mattias Skjelmose (Lidl Trek): +5'45"Lenny Martinez (Bahrain Victorious): +6'34"Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team): +11'49" Quasi solo pianura, partenza alle 13.50. L'11ª tappa sarà trasmessa su Rai 2 a partire dalle 15.35. Inoltre sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Eurosport, invece, propone la diretta integrale della seconda tappa a partire dalle 13. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Tour de France 2026 : Etape 1 Présentation (Parcours, Pronos, Météo...)
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