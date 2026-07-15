Lorenzo Sonego ha perso in due set contro Collignon, 6-7, 6-7, nel torneo ATP di Gstaad. Nel terzo set, ha tentato di reagire, ma non è riuscito a strappare il servizio all’avversario nei momenti decisivi. La partita si è conclusa con il tennista italiano che ha ceduto nel tie-break finale. Sonego si prepara ora a partecipare a un altro torneo, in programma la prossima settimana a Kitzbuehel.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE e il torneo di Gstaad Lorenzo Sonego, che troveremo ancora in campo a Kitzbuehel la prossima settimana. Un saluto sportivo! 12:52 Cinque ace a quattro per Collignon, che ottiene un 71% di punti con la prima e il 70% anche con la seconda mentre il rivale si ferma solo al 57% con la seconda palla in campo. 12:51 Sonego che si conferma incapace di portare a casa due vittorie consecutive al di guori dei tornei dello Slam, l’ultima volta accadde a Metz nell’ultimo torneo del 2025. Pensate che il torinese non batte un top 50 da oltre un anno. 12:50 Un primo set in cui l’azzurro era tornato sotto recuperando un break, gli unici due servizi persi sono arrivati consecutivamente nel 3° e 4° gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sonego-Collignon 6-7, 6-7, ATP Gstaad 2026 in DIRETTA: l’azzurro lotta, ma nei momenti chiave si tira fuori

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Raphael Collignon vs Lorenzo Sonego | Swiss Open Gstaad 2026 | Tennis Prediction Today

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