Durante il match tra Sonego e Collignon all’ATP di Gstaad, l’azzurro ha perso il primo set 7-6 e si trova sotto 1-2 nel secondo. Collignon ha mantenuto il suo turno di battuta senza perdere punti finora, mentre Sonego ha conquistato alcuni punti con un servizio vincente. La partita prosegue con il francese in vantaggio nel secondo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Seconda slice vincente Sonego. 1-2 A zero Collignon. 40-0 Deve ancora lasciare per strada un punto in battuta nel 2° set Collignon. 30-0 Servizio e benedizione. 15-0 Tre metri fuori la risposta di dritto. Su una seconda morbida. 1-1 Ace. 40-15 Non risponde Collignon. 30-15 Lungo il dritto di Sonego. 30-0 Ace, primo di Sonego. 15-0 Slice e volèe di rovescio Sonego. 0-1 In un amen Collignon. 40-0 Servizio e volèe di rovescio a campo aperto. 30-0 Prima vincente. 15-0 Servizio dritto e smash Collignon. Collignon-Sonego 7-6(2)! Dopo un’ora e quindici minuti belga avanti dopo che aveva annullato due set point in battuta sul 4-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sonego-Collignon 6-7, 1-2, ATP Gstaad 2026 in DIRETTA: l’azzurro prova a non crollare dopo la batosta del 1° set

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Raphael Collignon vs Lorenzo Sonego | Swiss Open Gstaad 2026 | Tennis Prediction Today

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