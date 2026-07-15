LIVE Sonego-Collignon 6-7 4-5 ATP Gstaad 2026 in DIRETTA | l’azzurro ha salvato palla match

Notizia in breve

Durante il match al torneo di Gstaad, Sonego ha salvato una palla match nel set decisivo contro Collignon. Sul punteggio di 5-5, il giocatore italiano ha annullato un match point con una risposta nei piedi. In precedenza, Sonego aveva commesso un errore con un dritto largo, portando il punteggio a 40-40. Il set si sta disputando con il punteggio attuale di 6-7, 4-5 in favore del belga.