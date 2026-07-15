LIVE Sonego-Collignon 6-7 4-5 ATP Gstaad 2026 in DIRETTA | l’azzurro ha salvato palla match
Durante il match al torneo di Gstaad, Sonego ha salvato una palla match nel set decisivo contro Collignon. Sul punteggio di 5-5, il giocatore italiano ha annullato un match point con una risposta nei piedi. In precedenza, Sonego aveva commesso un errore con un dritto largo, portando il punteggio a 40-40. Il set si sta disputando con il punteggio attuale di 6-7, 4-5 in favore del belga.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 Tiene la battuta cancellando match point Sonego. A-40 Largo il dritto del belga. 40-40 Prima vincente! 40-30 Stecca di dritto Lorenzo complice anche la risposta nei piedi del rivale. Due ore di gioco: match point! 30-30 Ace. 15-30 Lunga di poco la volèe di rovescio dell’azzurro. Meno due Collignon. 15-15 Si riversa avanti e ottiene il quindici di volo Sonego. 0-15 Risposta profondissima di dritto del belga. 4-5 A quindici Collignon. 40-15 Prima e dritto prima del comodo smash di rimbalzo. 30-15 Niente, va indietro a rispondere sulla seconda Sonego e Collignon lo beffa con lo slice. 15-15 Brutta volèe di rovescio del belga, che a rete non è a suo agio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Raphael Collignon vs Lorenzo Sonego | Swiss Open Gstaad 2026 | Tennis Prediction Today
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