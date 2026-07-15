LIVE Sonego-Collignon 6-7 4-5 ATP Gstaad 2026 in DIRETTA | siamo on serve a metà 2° set

Sul campo di Gstaad, il match tra Sonego e Collignon prosegue con il punteggio di 6-7, 4-5, con l’italiano in battuta. Sono passate circa due ore dall’inizio e il punteggio del secondo set è ancora in equilibrio, con Sonego che serve a metà game. In questa fase, Sonego ha avuto diverse occasioni di break, ma il punteggio resta stabile. Il pubblico segue attentamente il confronto, che si sta giocando punto su punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Stecca di dritto Lorenzo. Due ore di gioco: match point! 30-30 Ace. 15-30 Lunga di poco la volèe di rovescio dell’azzurro. Meno due Collignon. 15-15 Si riversa avanti e ottiene il quindici di volo Sonego. 0-15 Risposta profondissima di dritto del belga. 4-5 A quindici Collignon. 40-15 Prima e dritto prima del comodo smash di rimbalzo. 30-15 Niente, va indietro a rispondere sulla seconda Sonego e Collignon lo beffa con lo slice. 15-15 Brutta volèe di rovescio del belga, che a rete non è a suo agio. 15-0 Ace sporco Collignon. 4-4 Lunga la risposta di dritto di Collignon. 40-15 Seconda vincente. 30-15 Pasticcia con l’attacco choppato Sonego, perde meritatamente il quindici. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Raphael Collignon vs Lorenzo Sonego | Swiss Open Gstaad 2026 | Tennis Prediction Today

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