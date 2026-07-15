LIVE Sonego-Collignon ATP Gstaad 2026 in DIRETTA | match fondamentale per risalire nel ranking

Lorenzo Sonego affronta Raphael Collignon negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Gstaad, in Svizzera. La partita si svolge sulla terra battuta e rappresenta un match importante per la classifica del giocatore italiano. La sfida è trasmessa in diretta e può essere seguita tramite aggiornamenti online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale dell’ATP 250 di Gstaad 2026 che vede di fronte l’azzurro Lorenzo SONEGO opposto al belga Raphael Collignon sulla terra battuta svizzera. Di nuovo il belga sulle orme di un tennista italiano negli ottavi di finale, dopo che negli ottavi di Halle aveva fermato la corsa di Mattia Bellucci in tre set. Wimbledon è andato bene per Sonego (issatosi fino al 3° turno sconfitto solo al 4° da Fritz) mentre per Collignon la batosta subita da Fils (3-0 senza appello). La terra battuta in altura della cittadina Svizzera potrebbe far sì che la partita si giochi sul filo di lana e dei servizi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Raphael Collignon vs Lorenzo Sonego | Swiss Open Gstaad 2026 | Tennis Prediction Today

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