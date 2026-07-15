LIVE Sonego-Collignon 3-3 ATP Gstaad 2026 in DIRETTA | scambio di break dopo la pioggia
Sul campo di Gstaad, il match tra Sonego e Collignon è ripreso dopo una pausa causata dalla pioggia. Il punteggio è 3-3. Sonego ha commesso un errore con il rovescio, mentre Collignon ha risposto con un colpo in risposta alta e potente. Sonego ha poi colpito sotto rete il dritto, portando a uno scambio di break.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Impreciso con il rovescio l’azzurro. 0-15 Risposta in centro alta e carica di Collignon. Sotterra il dritto Sonego. 3-3 Arriva ma non passa di rovescio Sonego. 40-30 Doppio fallo. 40-15 Servizio e benedizione. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Largo il dritto difensivo di Sonego. 15-0 Servizio vincente. 3-2 A zero Sonego. 40-0 Servizio, dritto e punto! 30-0 Gran prima. 15-0 Smorzata a segno Sonego. 2-2 Prende allora le redini in mano Sonego di dritto e forza l’errore di rovescio in difesa del belga. Contro-break dell’azzurro! 30-40 Servizio dritto e smash di rimbalzo Collignon. Lo scambio riparte e il belga lo vince di nuovo con l’attacco di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Raphael Collignon vs Lorenzo Sonego | Swiss Open Gstaad 2026 | Tennis Prediction Today
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