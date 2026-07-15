LIVE Sonego-Collignon 3-3 ATP Gstaad 2026 in DIRETTA | scambio di break dopo la pioggia

Notizia in breve

Sul campo di Gstaad, il match tra Sonego e Collignon è ripreso dopo una pausa causata dalla pioggia. Il punteggio è 3-3. Sonego ha commesso un errore con il rovescio, mentre Collignon ha risposto con un colpo in risposta alta e potente. Sonego ha poi colpito sotto rete il dritto, portando a uno scambio di break.