LIVE Sonego-Collignon 1-2 ATP Gstaad 2026 in DIRETTA | break del belga

Il punteggio segna 30-40 nel terzo set tra Sonego e Collignon. Il giocatore belga ha ottenuto un break con un servizio dritto e uno smash di rimbalzo. Dopo uno scambio prolungato, Collignon ha concluso con un attacco di dritto, portandosi avanti nel game. La partita si svolge nell'ambito dell’ATP di Gstaad.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Servizio dritto e smash di rimbalzo Collignon. Lo scambio riparte e il belga lo vince di nuovo con l’attacco di dritto. 15-40 Servizio vincente. 0-40 Comanda e fa punto con il dritto Sonego! 0-30 Fuori anche il dritto. 0-15 Errore di rovescio di Collignon. 1-2 Altro punto mal giocato. Palla corta approssimativa e passante out. 15-40 Due metri out il dritto. Palle break. 15-30 Gratuito di dritto Sonego. 15-15 A segno il passante di dritto in corsa di Collignon. 15-0 Seconda slice e volèe di rovescio di là. 1-1 Prima vincente. Torna Sonego alla battuta. 10:52 Alle 14 è previsto il diluvio. Siamo di nuovo fermi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Raphael Collignon vs Lorenzo Sonego | Swiss Open Gstaad 2026 | Tennis Prediction Today

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