LIVE Sonego-Collignon 1-0 ATP Gstaad 2026 in DIRETTA | gioco già interrotto per pioggia!

Da oasport.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match tra Sonego e Collignon è stato interrotto a causa della pioggia, con il punteggio di 1-0 in favore di Sonego. Il gioco si è fermato a causa del maltempo, e al momento non si conosce una nuova ripresa. Sonego ha mostrato segni di disagio, roteando il polso mentre aspetta una decisione, ricordando un precedente problema all’articolazione sinistra. La partita è sospesa in attesa di condizioni meteorologiche favorevoli.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Per ora il diluvio pare attendere. 10:46 Sonego che fa roteare il polso mentre attende la decisione, ricordando che era stato fermo tanto per un problema proprio all’articolazione sinistra. E allora, piove di già. Ve lo avevamo detto. Anche se le previsioni mettevano diluvio per le 14 o giù di lì. 15-0 Slice vincente Collignon. 1-0 Cielo veramente nero. Speriamo bene ma a breve potrebbe interrompersi il gioco e non riprendere più. 40-15 Con il dritto anomalo l’azzurro. 30-15 Lungo il dritto inside in di Sonego. 30-0 Si attendono due minuti per cercare una pallina ‘dispersa’ sotto il telone di fondo campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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