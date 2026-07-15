LIVE Sonego-Collignon 1-0 ATP Gstaad 2026 in DIRETTA | gioco già interrotto per pioggia!

Notizia in breve

Il match tra Sonego e Collignon è stato interrotto a causa della pioggia, con il punteggio di 1-0 in favore di Sonego. Il gioco si è fermato a causa del maltempo, e al momento non si conosce una nuova ripresa. Sonego ha mostrato segni di disagio, roteando il polso mentre aspetta una decisione, ricordando un precedente problema all’articolazione sinistra. La partita è sospesa in attesa di condizioni meteorologiche favorevoli.