LIVE Sonego-Collignon ATP Gstaad 2026 in DIRETTA | giocatori in campo a minuti

Notizia in breve

Alle 10:10, Lorenzo Sonego e Raphael Collignon sono entrati in campo per la partita valida per gli ottavi di finale dell’ATP Gstaad 2026. I due tennisti si affrontano in diretta, con il match che si sta svolgendo in questo momento. La sfida determina chi accederà ai quarti di finale del torneo sulla terra battuta. La partita è visibile in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.