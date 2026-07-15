LIVE Sonego-Collignon ATP Gstaad 2026 in DIRETTA | giocatori in campo a minuti
Alle 10:10, Lorenzo Sonego e Raphael Collignon sono entrati in campo per la partita valida per gli ottavi di finale dell’ATP Gstaad 2026. I due tennisti si affrontano in diretta, con il match che si sta svolgendo in questo momento. La sfida determina chi accederà ai quarti di finale del torneo sulla terra battuta. La partita è visibile in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:10 Buon giorno, tra circa 20? in campo Lorenzo Sonego e Raphael Collignon che si sfiderano per un posto in quarti di finale a Gstaad. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale dell’ATP 250 di Gstaad 2026 che vede di fronte l’azzurro Lorenzo SONEGO opposto al belga Raphael Collignon sulla terra battuta svizzera. Di nuovo il belga sulle orme di un tennista italiano negli ottavi di finale, dopo che negli ottavi di Halle aveva fermato la corsa di Mattia Bellucci in tre set. Wimbledon è andato bene per Sonego (issatosi fino al 3° turno sconfitto solo al 4° da Fritz) mentre per Collignon la batosta subita da Fils (3-0 senza appello). 🔗 Leggi su Oasport.it
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Raphael Collignon vs Lorenzo Sonego | Swiss Open Gstaad 2026 | Tennis Prediction Today
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