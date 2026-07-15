LIVE Sonego-Collignon 1-0 ATP Gstaad 2026 in DIRETTA | si riprende a giocare

Sonego e Collignon riprendono il match all’ATP di Gstaad, con il punteggio di 1-1. Sonego ha appena vinto il primo punto con un rovescio in slice e volée, e torna a servire. La partita si ferma temporaneamente, in attesa di possibili interruzioni a causa di un previsto diluvio alle 14. La gara è aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Seconda slice e volèe di rovescio di là. 1-1 Prima vincente. Torna Sonego alla battuta. 10:52 Alle 14 è previsto il diluvio. Siamo di nuovo fermi. 40-0 Palla corta in rete. 30-0 Servizio rovescio e smash di rimbalzo, si riprende. Per ora il diluvio pare attendere. 10:46 Sonego che fa roteare il polso mentre attende la decisione, ricordando che era stato fermo tanto per un problema proprio all’articolazione sinistra. E allora, piove di già. Ve lo avevamo detto. Anche se le previsioni mettevano diluvio per le 14 o giù di lì. 15-0 Slice vincente Collignon. 1-0 Cielo veramente nero. Speriamo bene ma a breve potrebbe interrompersi il gioco e non riprendere più. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Raphael Collignon vs Lorenzo Sonego | Swiss Open Gstaad 2026 | Tennis Prediction Today

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