Prezzi alle stelle per la guerra | dalle bollette al cibo conto da oltre 1.200 euro per le famiglie

Le tensioni in Medio Oriente hanno portato a un aumento dei prezzi in diversi settori, coinvolgendo bollette, alimentari e altri beni di consumo. Le famiglie italiane devono affrontare una spesa superiore a 1.200 euro al mese, considerando gli effetti diretti degli aumenti già registrati e quelli previsti nei prossimi mesi. La situazione si riflette su vari aspetti della vita quotidiana, con costi che crescono in modo consistente.

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(Adnkronos) – Il conflitto in Medio Oriente desta preoccupazione non solo in termini umanitari e in ordine agli equilibri geopolitici ma anche relativamente alle tensioni sui prezzi per gli aumenti già avvenuti e quelli in arrivo. Dall’energia ai trasporti, dai carburanti ai prodotti alimentari, le ricadute sui prezzi fanno lievitare le spese degli italiani pari. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Prezzi alle stelle, rincari su bollette e cibo Effetto guerra, prezzi alle stelle e meno Pil: S&P dimezza le stime di crescita per l’Italia | Bollette del gas a +19,2%. Vertice di governoInflazione «al di sopra del 2% nel breve periodo» e fino al 3,1% nel secondo trimestre con una crescita rivista al ribasso di 0,3 punti rispetto alle... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La crisi delle memorie colpisce ancora: prezzi alle stelle per Steam Machine e Steam Frame?; Guerra nel Golfo, effetto domino e prezzi alle stelle: ecco la lista dei rincari; Corre l’inflazione, prezzi alle stelle: in difficoltà una famiglia su cinque; Caro carburanti, prezzi alle stelle per la Verde: la benzina tocca il record del 2023. Caos biglietti Coppa del Mondo: cifre folli per assistere alle partite, prezzi alle stelleIl primo Mondiale a 48 squadre passerà alla storia anche per quello più caro di sempre a livello di tagliandi. sportal.it Caro carburanti, prezzi alle stelle per la Verde: la benzina tocca il record del 2023In tutta Italia la benzina costa più di 1,90 euro al litro, con punte di 1,95 euro al litro. In pratica sta raggiungendo il gasolio, a 2 euro al litro. auto.everyeye.it È stato bollinato il testo del Piano casa varato dal governo Meloni. Il decreto prevede misure per ampliare l’offerta di alloggi a prezzi calmierati, da destinare a studenti, lavoratori fuori sede e famiglie che rispettano determinati requisiti Isee. Vediamo tutte le mis - facebook.com facebook Prezzi, @coldiretti: in 2 mesi rincari da guerra costano 3600 euro ad allevatore x.com