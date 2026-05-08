Prezzi alle stelle per la guerra | dalle bollette al cibo conto da oltre 1.200 euro per le famiglie
Le tensioni in Medio Oriente hanno portato a un aumento dei prezzi in diversi settori, coinvolgendo bollette, alimentari e altri beni di consumo. Le famiglie italiane devono affrontare una spesa superiore a 1.200 euro al mese, considerando gli effetti diretti degli aumenti già registrati e quelli previsti nei prossimi mesi. La situazione si riflette su vari aspetti della vita quotidiana, con costi che crescono in modo consistente.
(Adnkronos) – Il conflitto in Medio Oriente desta preoccupazione non solo in termini umanitari e in ordine agli equilibri geopolitici ma anche relativamente alle tensioni sui prezzi per gli aumenti già avvenuti e quelli in arrivo. Dall’energia ai trasporti, dai carburanti ai prodotti alimentari, le ricadute sui prezzi fanno lievitare le spese degli italiani pari. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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