L'aumento dei costi dei biglietti e degli hotel sta attirando l'attenzione internazionale, con alcuni visti per i tifosi africani arrivati a 15.000 dollari. I prezzi degli hotel sono triplicati rispetto agli anni precedenti, mentre i controlli doganali sono diventati più rigidi. Questi fattori stanno causando preoccupazioni sul possibile insuccesso dell'evento, che rischia di non attirare abbastanza spettatori e partecipanti.

Quindicimila dollari di cauzione: è questa la cifra esorbitante che un cittadino della Costa d’Avorio dovrà sborsare per ottenere il visto americano (provvisorio) in occasione della Coppa del Mondo. Un prezzo di per sé astronomico, che diventa paradossale se paragonato allo stipendio annuo medio nel paese africano, pari a circa cinquemila dollari. In breve: per un lavoratore ivoriano, il sogno americano costa tre anni di fatiche. Lo stesso trattamento è riservato ai tifosi delle altre nazioni africane qualificate, ma questo è solo uno dei tanti nodi che il torneo dovrà sciogliere. "Al momento non abbiamo riscontrato alcun incremento nelle prenotazioni alberghiere", è l'allarme lanciato dal presidente della Hotel Association di New York.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allarme Mondiale: biglietti e prezzi degli hotel alle stelle, visti troppo cari e rischio flop

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