LIVE Italia-Giappone 1-2 Nations League volley 2026 in DIRETTA | Takahashi trascina i nipponici al successo nel terzo set 20-25

Nel terzo set, Takahashi ha segnato un punto decisivo con una parallela dalla zona 4, portando il Giappone avanti 20-25. Durante il parziale, ci sono stati errori al servizio da entrambe le squadre, con l’Italia che ha sbagliato il suo primo tentativo. Nishimoto ha concluso un’azione lunga con un muro, mentre Sanguinetti ha commesso un errore in primo tempo. La partita è in corso con il punteggio parziale di 4-5.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Parallela di ishikawa da zona 4 4-4 Errore al servizio Giappone 3-4 Errore al servizio Italia 3-3 Mano out in primo tempo di Sanguinetti 2-3 Muro di Nishimoto a chiudere una lunga azione. Questo è un pessimo segnale.. 2-2 Diagonale di Lavia da zona 4 1-2 Vincente Nishida da seconda linea 1-1 Errore al servizio Giappone 0-1 Out Bovolenta da zona 2 20-25 Primo tempo Evbade-Dan e il Giappone si porta in vantaggio 1-2 nei set. Ci hanno provato gli azzurri, con il muro che ha funzionato in questo terzo set ma non hanno funzionato molte altre cose, dalla battuta, con troppi errori e poca efficacia, alla ricezione, non sempre perfetta, alla difesa che spesso si è fatta trovare impreparata su attacchi non sempre irresistibili degli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

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