LIVE Italia-Giappone 1-1 Nations League volley 2026 in DIRETTA | i nipponici pareggiano con un grande secondo set 19-25

Notizia in breve

Il Giappone ha pareggiato 1-1 contro l'Italia nel secondo set della partita di volley Nations League 2026. Dopo un errore al servizio italiano, il Giappone ha risposto con un muro di Nishida e un attacco da seconda linea. L'Italia aveva aperto il set con un errore al servizio e un muro di Lavia. Nel set precedente, l'Italia aveva vinto 25-19, ma nel secondo il Giappone ha recuperato con un parziale di 19-25.