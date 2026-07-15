LIVE Italia-Giappone 1-1 Nations League volley 2026 in DIRETTA | i nipponici pareggiano con un grande secondo set 19-25
Il Giappone ha pareggiato 1-1 contro l'Italia nel secondo set della partita di volley Nations League 2026. Dopo un errore al servizio italiano, il Giappone ha risposto con un muro di Nishida e un attacco da seconda linea. L'Italia aveva aperto il set con un errore al servizio e un muro di Lavia. Nel set precedente, l'Italia aveva vinto 25-19, ma nel secondo il Giappone ha recuperato con un parziale di 19-25.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Murooooooooooooooooooo Sanguinettiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-2 Parallela di Nishida da seconda linea 2-1 Pipe di Bottolo 1-1 Errore al servizio Italia 1-0 Murooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaaaa 19-25 Errore al servizio di Sani e il Giappone pareggia il conto. Italia meno precisa in ricezione e di conseguenza in attacco in fase cambio palla. E’ mancato qualcosa su questo ambito per gli azzurri che faticano a prendere le misure agli attaccanti di palla alta giapponesi. Difficile arrivare col muro piazzato vista la velocità della palla impressa da Fukatsu 19-24 Errore al servizio Giappone 18-24 Mano... 🔗 Leggi su Oasport.it
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