LIVE Italia-Giappone 1-1 Nations League volley 2026 in DIRETTA | nipponici avanti anche nel terzo set 8-11

Notizia in breve

Durante la partita tra Italia e Giappone nei Nations League di volley 2026, il punteggio al terzo set è di 8-11 in favore del Giappone. Il set è stato segnato da un ace di Ishikawa, un muro e difese da parte del Giappone, e da errori al servizio da parte dell’Italia. Un attacco di Bottolo ha portato l’Italia a 10 punti, mentre nel corso del set il Giappone ha mantenuto il vantaggio.