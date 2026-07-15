LIVE Italia-Giappone 1-1 Nations League volley 2026 in DIRETTA | nipponici avanti anche nel terzo set 8-11
Durante la partita tra Italia e Giappone nei Nations League di volley 2026, il punteggio al terzo set è di 8-11 in favore del Giappone. Il set è stato segnato da un ace di Ishikawa, un muro e difese da parte del Giappone, e da errori al servizio da parte dell’Italia. Un attacco di Bottolo ha portato l’Italia a 10 punti, mentre nel corso del set il Giappone ha mantenuto il vantaggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-12 Primo tempo Nishimoto 9-11 Muroooooooooooooooooo Bovolentaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa su Takahashi! 8-11 Errore al servizio Italia 8-10 Pipe di Bottolo 7-10 Primo tempo Galassi 6-10 Ace di Ishikawa 6-9 Muro e difesa per il Giappone e per l’Italia è notte fonda. La pipe vincente di Ishikawa. per vincere contro il Giappone bisogna limitare il loro cambio palla e l’Italia non ci sta riuscendo 6-8 Vincente in diagonale Ishikawa da zona 4 in donzioni precarie di equilibrio. Male muro e difesa azzurra qui 6-7 Giannelli di seconda intenzione 5-7 Pallonetto di Nishida da zona 2 5-6 Mano out Bottolo da zona... 🔗 Leggi su Oasport.it
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