LIVE Darderi-Altmaier ATP Bastad 2026 in DIRETTA | azzurro in campo nel tardo pomeriggio
Un giocatore italiano scenderà in campo nel tardo pomeriggio al torneo ATP di Bastad, affrontando un avversario di nazionalità tedesca. La partita si svolgerà sulla terra battuta e sarà trasmessa in diretta streaming. I due atleti si sfideranno per ottenere un punto importante nel torneo. La sfida è prevista per le ore successive al primo pomeriggio, con aggiornamenti che seguiranno in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’azzurro Luciano Darderi e il tedesco Daniel Altmaier, valido per il secondo turno dell’ ATP 250 di Bastad, torneo svedese al termine del quale il tennista italiano spera di ottenere il sesto titolo in carriera, l’ennesimo sulla terra battuta dopo quello conquistato ad inizio stagione all’ ATP 250 di Santiago del Cile. Luciano viene dalla delusione di Wimbledon, terzo Slam della stagione dal quale è uscito dopo solo il primo turno del tabellone contro lo statunitense Ethan Quinn, con una stagione... 🔗 Leggi su Oasport.it
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