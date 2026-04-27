LIVE Darderi-Cerundolo 2-6 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | brutto primo set dell’azzurro
Nella partita di oggi a Madrid, uno dei tennisti italiani ha avuto un inizio difficile, perdendo il primo set con un punteggio di 2-6 contro il suo avversario. La sfida continua con il secondo set, mentre altri incontri sono in corso, tra cui quello tra due giocatori che stanno disputando il quinto match della giornata. La diretta è aggiornata in tempo reale per seguire gli sviluppi delle partite.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11.00) 2-6 Cerundolo chiude con un bel dritto. Primo set dominato dall’argentino in 35? di gioco. 15.48 Darderi è una furia: non vuole riprendere a giocare finchè il giudice di sedia non scednerà per controllare il segno. Dalle immagini la palla effettivamente sembrava aver pizzicato la riga. 40-A Gioca profondo con il dritto Cerundolo, non passa il recupero in slice di Darderi, che si lamenta per una palla che secondo lui era out di diversi centimetri, non segnalata dalla tecnologia. Set point per l’argentino. 40-40 Chiude con una volée facile di dritto Cerundolo.🔗 Leggi su Oasport.it
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