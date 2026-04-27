LIVE Darderi-Cerundolo 2-6 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | brutto primo set dell’azzurro

Nella partita di oggi a Madrid, uno dei tennisti italiani ha avuto un inizio difficile, perdendo il primo set con un punteggio di 2-6 contro il suo avversario. La sfida continua con il secondo set, mentre altri incontri sono in corso, tra cui quello tra due giocatori che stanno disputando il quinto match della giornata. La diretta è aggiornata in tempo reale per seguire gli sviluppi delle partite.