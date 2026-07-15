Vallejo ha vinto il suo match contro van de Zandschul al terzo set, mentre Borges ha conquistato il primo set contro Dimitrov. Prima di questo, si sono disputati altri incontri nel torneo ATP Bastad 2026. La partita tra Darderi e Altmaier è ancora in corso, con aggiornamenti in tempo reale disponibili.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Vallejo ha sconfitto van de Zandschul al terzo set. Ora sono in campo Borges e Dimitrov: il portoghese ha vinto il primo set contro il bulgaro. Al termine di questa partirà si disputerà Travaglia-Navone, poi toccherà a Darderi. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’azzurro Luciano Darderi e il tedesco Daniel Altmaier, valido per il secondo turno dell’ ATP 250 di Bastad, torneo svedese al termine del quale il tennista italiano spera di ottenere il sesto titolo in carriera, l’ennesimo sulla terra battuta dopo quello conquistato ad inizio stagione all’ ATP 250 di Santiago del Cile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Altmaier, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: due match prima dell’azzurro

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