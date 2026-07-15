Darderi ha vinto il primo set contro Altmaier con il punteggio di 6-4 durante il torneo ATP di Bastad. Nel corso del set, Altmaier ha tentato un rovescio lungolinea, ma la palla è uscita senza trovare il campo. La partita prosegue con il secondo set in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Il primo set è di Darderi! Altmaier cerca una complessa risposta di rovescio lungolinea, la palla esce senza trovare il campo. Ancora seconda. 40-0 Profondo il rovescio dell’azzurro, in rete quello a una mano del tedesco. Seconda palla da lavorare. 30-0 Luciano spinge ancora con il dritto, larghissima la difesa di Altmaier. 15-0 Spinge con il dritto Darderi, con l’ultima accelerazione lungolinea che costringe il tedesco a mandare in rete la difesa. 5-4 Serve and volley pregiato del tedesco, che chiude il servizio. Il tennista italiano servirà per vincere il primo set dopo la pausa. A-40 L’azzurro ha cercato un rovescio lungolinea meraviglioso, ma il possibile vincente è lungo di poco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Altmaier 6-4, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: il primo set è del tennista italiano!

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Altmaier vs Darderi BASTAD NORDEA Open 2026 Atp 250

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