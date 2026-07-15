LIVE Darderi-Altmaier 0-0 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | inizia il match del tennista italiano
Il match tra Darderi e Altmaier all’ATP Bastad è iniziato con il punteggio di 0-0. Al primo turno, Altmaier ha commesso un errore con un dritto in rete, mentre Darderi ha ottenuto un punto con una difesa efficace. Sul punteggio di 15-40, Altmaier ha sbagliato un rovescio lungolinea che non ha superato la rete. Attualmente il punteggio è 15-30.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Il rovescio lungolinea del tedesco non controlla la pesantezza del dritto di Darderi. 15-30 La difesa premia Luciano, in rete l’ultimo dritto di Altmaier. Seconda. 15-15 Anche il rovescio, questa volta diagonale, di Darderi si ferma sul let. Ancora seconda. 0-15 Il nastro ferma il rovescio lungolinea di Altmaier. Seconda palla per il tedesco. Inizia il match 17.37 Termina il riscaldamento, manca pochissimo all’inizio del match. 17.37 L’ultimo scontro diretto tra i due risale all’ATP di Belgrado del 2024, con il tedesco che vince per 7-6, 6-3. 17.35 Luciano ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere, il primo a servire sarà Altmaier. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Altmaier vs Darderi BASTAD NORDEA Open 2026 Atp 250
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