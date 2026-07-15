LIVE Darderi-Altmaier 0-0 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | inizia il match del tennista italiano

Notizia in breve

Il match tra Darderi e Altmaier all’ATP Bastad è iniziato con il punteggio di 0-0. Al primo turno, Altmaier ha commesso un errore con un dritto in rete, mentre Darderi ha ottenuto un punto con una difesa efficace. Sul punteggio di 15-40, Altmaier ha sbagliato un rovescio lungolinea che non ha superato la rete. Attualmente il punteggio è 15-30.