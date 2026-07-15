LIVE Darderi-Altmaier 2-1 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | l’azzurro conferma il break il tedesco resta in scia

Notizia in breve

Durante il match tra Darderi e Altmaier a Bastad, l’azzurro ha mantenuto il vantaggio 2-1, confermando il break. In un punto chiave, Darderi ha commesso un errore in risposta a 40-40, ma Altmaier ha risposto con un colpo straordinario, recuperando una situazione difficile e rendendo vincente la sua difesa su un dritto lungolinea in corsa.