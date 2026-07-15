LIVE Darderi-Altmaier 2-1 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | l’azzurro conferma il break il tedesco resta in scia
Durante il match tra Darderi e Altmaier a Bastad, l’azzurro ha mantenuto il vantaggio 2-1, confermando il break. In un punto chiave, Darderi ha commesso un errore in risposta a 40-40, ma Altmaier ha risposto con un colpo straordinario, recuperando una situazione difficile e rendendo vincente la sua difesa su un dritto lungolinea in corsa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. A-40 Errore in risposta per Darderi. 40-40 Numero pazzesco di Altmaier che con un miracolo in allungo rende vincente la difesa sul dritto in corsa lungolinea dell’azzurro. A-40 Doppio fallo, il primo del match per il tedesco. Seconda, ancora. 40-40 Altro regalo con il dritto diagonale da parte di Altmaier, palla in corridoio. 40-30 Esce il rovescio lungolinea in corsa di Darderi. Seconda. 30-30 Serve and volley ben giocato da parte del tedesco, anche se sembra esser stato un colpo disperato nonostante il match sia iniziato da poco. Seconda importante. 15-30 Altro dritto sbagliato dal n. 60, che manda in rete il colpo diagonale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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