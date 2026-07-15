LIVE Darderi-Altmaier 6-4 0-1 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | il tedesco annulla due palle break e parte avanti nel secondo set

Notizia in breve

Sul campo di Bastad, il match tra Darderi e Altmaier si è aperto con il tedesco che ha vinto il primo set 6-4. Nel secondo, Darderi ha annullato due palle break e si è portato avanti, con il punteggio attuale di 1-0. In questo momento, Darderi ha messo a segno un ace esterno sulla terza palla del game, portandosi a 3 ace totali.