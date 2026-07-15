LIVE Darderi-Altmaier 6-4 0-1 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | il tedesco annulla due palle break e parte avanti nel secondo set
Sul campo di Bastad, il match tra Darderi e Altmaier si è aperto con il tedesco che ha vinto il primo set 6-4. Nel secondo, Darderi ha annullato due palle break e si è portato avanti, con il punteggio attuale di 1-0. In questo momento, Darderi ha messo a segno un ace esterno sulla terza palla del game, portandosi a 3 ace totali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 In rete la risposta di rovescio diagonale del tedesco. Seconda palla. 40-30 Ace esterno di Darderi, il terzo del match. 30-30 Per fortuna dell’azzurro, lo slice corto di Altmaier finisce in corridoio. 15-30 Il nastro respinge il dritto in uscita dal servizio di Luciano. Ancora seconda. 15-15 Esce, e non di poco, il dritto diagonale di Darderi. Seconda palla. 15-0 Fuori controllo il rovescio diagonale del tedesco. 0-1 Servizio e dritto di Altmaier che parte avanti nel secondo set dopo aver annullato due palle break. Seconda palla. A-40 Esce il dritto di Darderi che va ad un passo dalla terza palla break del game. 🔗 Leggi su Oasport.it
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