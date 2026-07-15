LIVE Cobolli-Burruchaga ATP Umago 2026 in DIRETTA | azzurro in campo dopo Arnaldi

Alle 16.57, sul Gran Ivanisevic stadium, è iniziata la partita tra Arnaldi e Gomez. L’italiano ha concluso il primo set con un punteggio di 6-3. Dopo la vittoria di Arnaldi, un altro giocatore azzurro è entrato in campo, sostituendo l’altro italiano. L’evento si svolge nell’ambito dell’ATP Umago 2026, con il torneo in corso e i match in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.57 È iniziato il programma sul Gran Ivanisevic stadium con l’incontro tra Arnaldi e Gomez. L’italiano ha vinto il primo set per 6 giochi a 3. Al termine di quest’incontro, che potrete seguire qui su OA Sport con la nostra DIRETTA LIVE testuale, entreranno in campo Cobolli e Burruchaga, partita che però non inizierà prima delle 18.00 16.56 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Cobolli-Burruchaga. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli e Roman Andres Burruchaga, partita valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Umago 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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