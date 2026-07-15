LIVE Cobolli-Burruchaga ATP Umago 2026 in DIRETTA | il romano torna in campo da n9 del mondo!

Notizia in breve

Il giocatore romano, attualmente al nono posto nel ranking mondiale, è tornato in campo negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Umago 2026. La partita si svolge su uno dei campi del torneo, con il pubblico che assiste alla sfida tra Cobolli e Burruchaga. L’incontro è in corso e viene seguito in diretta, aggiornando sui punti e le fasi del match.