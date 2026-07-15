LIVE Cobolli-Burruchaga ATP Umago 2026 in DIRETTA | il romano torna in campo da n9 del mondo!
Il giocatore romano, attualmente al nono posto nel ranking mondiale, è tornato in campo negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Umago 2026. La partita si svolge su uno dei campi del torneo, con il pubblico che assiste alla sfida tra Cobolli e Burruchaga. L’incontro è in corso e viene seguito in diretta, aggiornando sui punti e le fasi del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli e Roman Andres Burruchaga, partita valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Umago 2026. Il tennista romano torna subito in campo dopo i quarti a Wimbledon e fa il proprio esordio da numero 9 del ranking ATP. Continua senza sosta il 2026 di Flavio Cobolli che dopo la finale al Roland Garros, il conseguente ingresso in top 10 ed i quarti di finale a Wimbledon, sconfitto da Arthur Fery, si presenta ai nastri di partenza del torneo croato come prima forza del seeding. In questa settimana l’italiano avrà subito l’occasione di gestire uno dei problemi riscontrati durante lo Slam londinese: la fatica nel gestire la pressione del favorito. 🔗 Leggi su Oasport.it
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